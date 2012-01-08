В 5 сезоне 4 серии сериала «Блудливая Калифорния» неожиданно в город приезжает бывшая подружка главного героя, которая на деле оказывается эмоционально неустойчивой. Карэн и Бекка приглашают Муди на ужин. Чарли продолжает свое общение с Марией.
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