В 5 сезоне 11 серии сериала «Блудливая Калифорния» неудачливый писатель активно злоупотребляет гостеприимством бывшей жены и ее нового мужа. Волею судьбы Хэнк сталкивается с Лиззи, которая приглашает его на вечеринку в дом Ранклов...
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