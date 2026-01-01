Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Блудливая Калифорния Сезоны Сезон 3 Актеры и роли

Актёры 3 сезона сериала «Блудливая Калифорния» (2009)

Актеры сериала «Блудливая Калифорния» Вся информация о сериале
Дэвид Духовны
Дэвид Духовны David Duchovny
Hank Moody Наташа МакЭлхоун
Наташа МакЭлхоун Natascha McElhone
Памела Адлон
Памела Адлон Pamela Adlon
Marcy Runkle Мадлен Мартин
Мадлен Мартин Madeleine Martin
Becca Moody Эван Хэндлер
Эван Хэндлер Evan Handler
Charlie Runkle Кэтлин Тёрнер
Кэтлин Тёрнер Kathleen Turner
Дайан Фарр
Дайан Фарр Diane Farr
Кевин Корригэн Kevin Corrigan
Мэри Гросс Mary Gross
Эва Амурри
Эва Амурри Eva Amurri
Joe Bucaro III
Рик Спрингфилд Rick Springfield
Джейсон Бех
Джейсон Бех Jason Beghe
Филип Тан Philip Tan
Питер Фонда
Питер Фонда Peter Fonda
Джеймс Фрейн
Джеймс Фрейн James Frain
Карла Галло
Карла Галло Carla Gallo
Билли Браун
Билли Браун Billy Brown
Эллен Воглом
Эллен Воглом Ellen Woglom
Кен Марино
Кен Марино Ken Marino
Эмбет Дэвидц
Эмбет Дэвидц Embeth Davidtz
Эд Вествик
Эд Вествик Ed Westwick
Jonah Wharton
Стивен Рут
Стивен Рут Stephen Root
Хозяйки помешались на «умных» корейских тряпках из Fix Price — 7 мест, где они работают в разы лучше обычных
В августе скупаю болгарский перец ящиками — и запекаю: узнала у шеф-повара рецепт умопомрачительного лечо
Клянчу лотки от яиц у всей родни — бесценная вещь для дачи и дома: показываю 5 идей, которые выручат любую хозяйку
Шерлок вышел на пенсию и попал в «10 негритят» в свежем детективе Netflix: 4 серии, 1 тело и целых 12 подозреваемых
Эти 5 фэнтези-сериалов стали бы великими, как «Игра престолов», но их закрыли на полуслове: продолжения нет, а посмотреть все равно стоит
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
Лучшие сериалы НТВ 2026 года: 6 детективов и драм, ради которых стоит включить телевизор
«В бой идут одни старики», а в тест – фанаты фильма: на 5 вопросов о нем ответят только знатоки
Этому детективу СССР уже 40+ лет, а он смотрится на одном дыхании: «включаешь на 5 минут – и уже не хочется уходить»
Сразу после «Человека-паука» побегу в кино на эту новинку — «самый приятный сюрприз этого лета»: рейтинг со старта 7+
Не Фродо и не Арагорн: кого Толкин на самом деле называл главным героем «Властелина колец» — в фильмах все исказили
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше