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Киноафиша Сериалы Блудливая Калифорния Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Блудливая Калифорния» (2008)

Актеры сериала «Блудливая Калифорния» Вся информация о сериале
Дэвид Духовны
Дэвид Духовны David Duchovny
Hank Moody Наташа МакЭлхоун
Наташа МакЭлхоун Natascha McElhone
Памела Адлон
Памела Адлон Pamela Adlon
Marcy Runkle Мадлен Мартин
Мадлен Мартин Madeleine Martin
Becca Moody Мадлен Зима
Мадлен Зима Madeline Zima
Mia Lewis Эван Хэндлер
Эван Хэндлер Evan Handler
Charlie Runkle
Пола Маршалл Paula Marshall
Каллум Кит Ренни Callum Keith Rennie
Карла Галло
Карла Галло Carla Gallo
Энгус МакФадьен
Энгус МакФадьен Angus Macfadyen
Пол Либер Paul Lieber
Джастин Бэйтмен Justine Bateman
Рэйчел Майнер
Рэйчел Майнер Rachel Miner
Мередит Монро Meredith Monroe
Медкен Эмик
Медкен Эмик Mädchen Amick
Мишель Ломбардо Michelle Lombardo
Эзра Миллер
Эзра Миллер Ezra Miller
Хэл Озсан Hal Ozsan
Винсент Энджелл Vincent Angell
Карли Поуп
Карли Поуп Carly Pope
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