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Актёры 2 сезона сериала «Блудливая Калифорния» (2008)
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Актеры сериала «Блудливая Калифорния»
Вся информация о сериале
Дэвид Духовны
David Duchovny
Hank Moody
Наташа МакЭлхоун
Natascha McElhone
Памела Адлон
Pamela Adlon
Marcy Runkle
Мадлен Мартин
Madeleine Martin
Becca Moody
Мадлен Зима
Madeline Zima
Mia Lewis
Эван Хэндлер
Evan Handler
Charlie Runkle
Пола Маршалл
Paula Marshall
Каллум Кит Ренни
Callum Keith Rennie
Карла Галло
Carla Gallo
Энгус МакФадьен
Angus Macfadyen
Пол Либер
Paul Lieber
Джастин Бэйтмен
Justine Bateman
Рэйчел Майнер
Rachel Miner
Мередит Монро
Meredith Monroe
Медкен Эмик
Mädchen Amick
Мишель Ломбардо
Michelle Lombardo
Эзра Миллер
Ezra Miller
Хэл Озсан
Hal Ozsan
Винсент Энджелл
Vincent Angell
Карли Поуп
Carly Pope
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