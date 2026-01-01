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Блудливая Калифорния
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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Блудливая Калифорния» (2007)
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Актеры сериала «Блудливая Калифорния»
Вся информация о сериале
Дэвид Духовны
David Duchovny
Hank Moody
Наташа МакЭлхоун
Natascha McElhone
Мадлен Мартин
Madeleine Martin
Becca Moody
Мадлен Зима
Madeline Zima
Mia Lewis
Эван Хэндлер
Evan Handler
Charlie Runkle
Мо Коллинз
Mo Collins
Джуди Грир
Judy Greer
Рэйчел Майнер
Rachel Miner
Памела Адлон
Pamela Adlon
Marcy Runkle
Лэнс Барбер
Lance Barber
Эмбер Херд
Amber Heard
Люси Дэвис
Lucy Davis
Brigitte Bako
Крис Уильямс
Chris Williams
Эми Элизабет Прайс-Фрэнсис
Amy Price-Francis
Christen Sussin
Дэмиэн Янг
Damian Young
Пола Маршалл
Paula Marshall
Лора Найлс
Laura Niles
Мишель Нордин
Michele Nordin
Марк Марголис
Mark Margolis
Мишель Ломбардо
Michelle Lombardo
Луис Монкада
Luis Moncada
Ронни Джин Блевинс
Ronnie Gene Blevins
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