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Киноафиша Сериалы Блудливая Калифорния Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Блудливая Калифорния» (2007)

Актеры сериала «Блудливая Калифорния» Вся информация о сериале
Дэвид Духовны
Дэвид Духовны David Duchovny
Hank Moody Наташа МакЭлхоун
Наташа МакЭлхоун Natascha McElhone
Мадлен Мартин
Мадлен Мартин Madeleine Martin
Becca Moody Мадлен Зима
Мадлен Зима Madeline Zima
Mia Lewis Эван Хэндлер
Эван Хэндлер Evan Handler
Charlie Runkle
Мо Коллинз Mo Collins
Джуди Грир
Джуди Грир Judy Greer
Рэйчел Майнер
Рэйчел Майнер Rachel Miner
Памела Адлон
Памела Адлон Pamela Adlon
Marcy Runkle Лэнс Барбер
Лэнс Барбер Lance Barber
Эмбер Херд
Эмбер Херд Amber Heard
Люси Дэвис
Люси Дэвис Lucy Davis
Brigitte Bako
Крис Уильямс
Крис Уильямс Chris Williams
Эми Элизабет Прайс-Фрэнсис Amy Price-Francis
Christen Sussin
Дэмиэн Янг
Дэмиэн Янг Damian Young
Пола Маршалл Paula Marshall
Лора Найлс Laura Niles
Мишель Нордин Michele Nordin
Марк Марголис
Марк Марголис Mark Margolis
Мишель Ломбардо Michelle Lombardo
Луис Монкада Luis Moncada
Ронни Джин Блевинс
Ронни Джин Блевинс Ronnie Gene Blevins
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