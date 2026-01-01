Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Храбрый Давид»
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Блудливая Калифорния
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2008
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучшая комедия/мюзикл
Номинант
Золотой глобус 2012
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2010
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2009
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая комедия/мюзикл
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Cinematography for a Half-Hour Series
Победитель
Outstanding Casting for a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Cinematography for a Half-Hour Series
Победитель
Outstanding Casting for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Casting for a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Best International
Номинант
Best International
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
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