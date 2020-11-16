В 5 сезоне 1 серии сериала «Булл» главный герой и его команда пытаются приспособиться к системе виртуального суда, которая была создана из-за пандемии коронавирусной инфекции. Эпидемия превращает Нью-Йорк в совершенно закрытый город.
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