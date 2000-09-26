Баффи — истребительница вампиров 1997 - 2003 8 серия 5 сезон
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Все серии 5 сезона «Баффи — истребительница вампиров»
Баффи против Дракулы
Сезон 5 / Серия 126 сентября 2000
Мое истинное «я»
Сезон 5 / Серия 23 октября 2000
Подмена
Сезон 5 / Серия 310 октября 2000
Схожу с ума
Сезон 5 / Серия 417 октября 2000
Нет места лучше дома
Сезон 5 / Серия 524 октября 2000
Семья
Сезон 5 / Серия 67 ноября 2000
Глупости во имя любви
Сезон 5 / Серия 714 ноября 2000
Тень
Сезон 5 / Серия 821 ноября 2000
Прислушиваясь к страху
Сезон 5 / Серия 928 ноября 2000
Блуждая в потемках
Сезон 5 / Серия 1019 декабря 2000
Треугольник
Сезон 5 / Серия 119 января 2001
Проверка
Сезон 5 / Серия 1223 января 2001
Кровные узы
Сезон 5 / Серия 136 февраля 2001
Влюбленность
Сезон 5 / Серия 1413 февраля 2001
Я была создана, чтобы любить тебя
Сезон 5 / Серия 1520 февраля 2001
Тело
Сезон 5 / Серия 1627 февраля 2001
Навсегда
Сезон 5 / Серия 1717 апреля 2001
Вторжение
Сезон 5 / Серия 1824 апреля 2001
Трудная любовь
Сезон 5 / Серия 191 мая 2001
Спираль
Сезон 5 / Серия 208 мая 2001
Тяжесть мира
Сезон 5 / Серия 2115 мая 2001
Дар
Сезон 5 / Серия 2222 мая 2001
О чем cерия
В 5 сезоне 8 серии сериала «Баффи — истребительница вампиров» избранная убеждена, что сможет вылечить свою мать с помощью заклинаний. Врачи обнаружили у Джойс опухоль мозга. Тем временем богиня Глори создает оружие, которое должно вычислить «Ключ».
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