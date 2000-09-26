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Киноафиша Сериалы Баффи — истребительница вампиров Сезоны Сезон 5 Серия 10

Баффи — истребительница вампиров 1997 - 2003 10 серия 5 сезон

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Все серии 5 сезона «Баффи — истребительница вампиров»
Баффи против Дракулы
Сезон 5 / Серия 1 26 сентября 2000
Мое истинное «я»
Сезон 5 / Серия 2 3 октября 2000
Подмена
Сезон 5 / Серия 3 10 октября 2000
Схожу с ума
Сезон 5 / Серия 4 17 октября 2000
Нет места лучше дома
Сезон 5 / Серия 5 24 октября 2000
Семья
Сезон 5 / Серия 6 7 ноября 2000
Глупости во имя любви
Сезон 5 / Серия 7 14 ноября 2000
Тень
Сезон 5 / Серия 8 21 ноября 2000
Прислушиваясь к страху
Сезон 5 / Серия 9 28 ноября 2000
Блуждая в потемках
Сезон 5 / Серия 10 19 декабря 2000
Треугольник
Сезон 5 / Серия 11 9 января 2001
Проверка
Сезон 5 / Серия 12 23 января 2001
Кровные узы
Сезон 5 / Серия 13 6 февраля 2001
Влюбленность
Сезон 5 / Серия 14 13 февраля 2001
Я была создана, чтобы любить тебя
Сезон 5 / Серия 15 20 февраля 2001
Тело
Сезон 5 / Серия 16 27 февраля 2001
Навсегда
Сезон 5 / Серия 17 17 апреля 2001
Вторжение
Сезон 5 / Серия 18 24 апреля 2001
Трудная любовь
Сезон 5 / Серия 19 1 мая 2001
Спираль
Сезон 5 / Серия 20 8 мая 2001
Тяжесть мира
Сезон 5 / Серия 21 15 мая 2001
Дар
Сезон 5 / Серия 22 22 мая 2001
О чем cерия

В 5 сезоне 10 серии сериала «Баффи — истребительница вампиров» избранная искренне рада тому, что операция ее мамы прошла успешно. Однако ситуацию портит неожиданная информация о Райли. Оказывается, парень ночи напролет проводит в компании вампирш.

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