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Киноафиша Сериалы Баффи — истребительница вампиров Сезоны Сезон 5 Актеры и роли

Актёры 5 сезона сериала «Баффи — истребительница вампиров» (2000)

Актеры сериала «Баффи — истребительница вампиров» Вся информация о сериале
Сара Мишель Геллар
Сара Мишель Геллар Sarah Michelle Gellar
Николас Брендон
Николас Брендон Nicholas Brendon
Элисон Ханниган
Элисон Ханниган Alyson Hannigan
Willow Rosenberg Эмма Колфилд
Эмма Колфилд Emma Caulfield Ford
Марк Блукас
Марк Блукас Marc Blucas
Riley Finn Мишель Трахтенберг
Мишель Трахтенберг Michelle Trachtenberg
Dawn Summers Джеймс Марстерс
Джеймс Марстерс James Marsters
Spike Энтони Хэд
Энтони Хэд Anthony Head
Rupert Giles
Рудольф Мартин Rudolf Martin
Дэвид Бореаназ
Дэвид Бореаназ David Boreanaz
Angel Абрахам Бенруби
Абрахам Бенруби Abraham Benrubi
Клэр Крамер Clare Kramer
Амбер Бенсон Amber Benson
Tara Maclay
Майкл Бэйли Смит Michael Bailey Smith
Бэйли Чейз Bailey Chase
Чарли Уэбер
Чарли Уэбер Charlie Weber
Адам Буш Adam Busch
Ник Чинланд
Ник Чинланд Nick Chinlund
Уэйд Уильямс
Уэйд Уильямс Wade Williams
Kristine Sutherland
Joyce Summers
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