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Баффи — истребительница вампиров
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Сезон 5
Актеры и роли
Актёры 5 сезона сериала «Баффи — истребительница вампиров» (2000)
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Актеры сериала «Баффи — истребительница вампиров»
Вся информация о сериале
Сара Мишель Геллар
Sarah Michelle Gellar
Николас Брендон
Nicholas Brendon
Элисон Ханниган
Alyson Hannigan
Willow Rosenberg
Эмма Колфилд
Emma Caulfield Ford
Марк Блукас
Marc Blucas
Riley Finn
Мишель Трахтенберг
Michelle Trachtenberg
Dawn Summers
Джеймс Марстерс
James Marsters
Spike
Энтони Хэд
Anthony Head
Rupert Giles
Рудольф Мартин
Rudolf Martin
Дэвид Бореаназ
David Boreanaz
Angel
Абрахам Бенруби
Abraham Benrubi
Клэр Крамер
Clare Kramer
Амбер Бенсон
Amber Benson
Tara Maclay
Майкл Бэйли Смит
Michael Bailey Smith
Бэйли Чейз
Bailey Chase
Чарли Уэбер
Charlie Weber
Адам Буш
Adam Busch
Ник Чинланд
Nick Chinlund
Уэйд Уильямс
Wade Williams
Kristine Sutherland
Joyce Summers
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