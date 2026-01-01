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Баффи — истребительница вампиров
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Сезон 2
Актеры и роли
Актёры 2 сезона сериала «Баффи — истребительница вампиров» (1997)
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Актеры сериала «Баффи — истребительница вампиров»
Вся информация о сериале
Сара Мишель Геллар
Sarah Michelle Gellar
Николас Брендон
Nicholas Brendon
Элисон Ханниган
Alyson Hannigan
Willow Rosenberg
Харизма Карпентер
Charisma Carpenter
Cordelia Chase
Дэвид Бореаназ
David Boreanaz
Angel
Энтони Хэд
Anthony Head
Rupert Giles
Грег Вон
Greg Vaughan
Сет Грин
Seth Green
Джон Риттер
John Ritter
Макс Перлих
Max Perlich
Мередит Сэленджер
Meredith Salenger
Чарльз Сайферс
Charles Cyphers
Робия Ламорт
Robia Scott
Kristine Sutherland
Joyce Summers
Анджело Спиццирри
Angelo Spizzirri
Саверио Герра
Saverio Guerra
Камила Григгс
Camila Griggs
Ара Сели
Ara Celi
Джеймс Марстерс
James Marsters
Spike
Кристофер Горам
Christopher Gorham
Ричард Херд
Richard Herd
Робин Сакс
Robin Sax
Джереми Рэчфорд
Jeremy Ratchford
Тодд Бэбкок
Todd Babcock
Эндрю Дж. Ферчланд
Andrew J. Ferchland
Джек Конли
Jack Conley
Richard Assad
Майкл Бэколл
Michael Bacall
Уилли Гарсон
Willie Garson
Джейсон Бер
Jason Behr
Джордана Спиро
Jordana Spiro
Вентворт Миллер
Wentworth Miller
Джеймс Паркс
James Parks
Джон Хоукс
John Hawkes
Робин Аткин Даунс
Robin Atkin Downes
Эндрю Дукоут
Andrew Ducote
Джули Бенц
Julie Benz
Кончата Феррелл
Conchata Ferrell
Мириам Флинн
Miriam Flynn
Бьянка Лоусон
Bianca Lawson
Брайан Томпсон
Brian Thompson
Джеррад Пол
Jarrad Paul
Рик Зефф
Rick Zieff
Лэрри Бэгби
Larry Bagby
Джейсон Холл
Jason Hall
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