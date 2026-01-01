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Киноафиша Сериалы Баффи — истребительница вампиров Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Баффи — истребительница вампиров» (1997)

Актеры сериала «Баффи — истребительница вампиров» Вся информация о сериале
Сара Мишель Геллар
Сара Мишель Геллар Sarah Michelle Gellar
Николас Брендон
Николас Брендон Nicholas Brendon
Элисон Ханниган
Элисон Ханниган Alyson Hannigan
Willow Rosenberg Харизма Карпентер
Харизма Карпентер Charisma Carpenter
Cordelia Chase Дэвид Бореаназ
Дэвид Бореаназ David Boreanaz
Angel Энтони Хэд
Энтони Хэд Anthony Head
Rupert Giles
Грег Вон Greg Vaughan
Сет Грин
Сет Грин Seth Green
Джон Риттер John Ritter
Макс Перлих Max Perlich
Мередит Сэленджер Meredith Salenger
Чарльз Сайферс Charles Cyphers
Робия Ламорт Robia Scott
Kristine Sutherland
Joyce Summers
Анджело Спиццирри Angelo Spizzirri
Саверио Герра Saverio Guerra
Камила Григгс Camila Griggs
Ара Сели Ara Celi
Джеймс Марстерс
Джеймс Марстерс James Marsters
Spike Кристофер Горам
Кристофер Горам Christopher Gorham
Ричард Херд Richard Herd
Робин Сакс Robin Sax
Джереми Рэчфорд Jeremy Ratchford
Тодд Бэбкок Todd Babcock
Эндрю Дж. Ферчланд Andrew J. Ferchland
Джек Конли Jack Conley
Richard Assad
Майкл Бэколл Michael Bacall
Уилли Гарсон
Уилли Гарсон Willie Garson
Джейсон Бер Jason Behr
Джордана Спиро
Джордана Спиро Jordana Spiro
Вентворт Миллер
Вентворт Миллер Wentworth Miller
Джеймс Паркс James Parks
Джон Хоукс
Джон Хоукс John Hawkes
Робин Аткин Даунс
Робин Аткин Даунс Robin Atkin Downes
Эндрю Дукоут Andrew Ducote
Джули Бенц
Джули Бенц Julie Benz
Кончата Феррелл Conchata Ferrell
Мириам Флинн Miriam Flynn
Бьянка Лоусон
Бьянка Лоусон Bianca Lawson
Брайан Томпсон
Брайан Томпсон Brian Thompson
Джеррад Пол Jarrad Paul
Рик Зефф
Рик Зефф Rick Zieff
Лэрри Бэгби Larry Bagby
Джейсон Холл Jason Hall
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