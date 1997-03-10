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Киноафиша Сериалы Баффи — истребительница вампиров Сезоны Сезон 1 Серия 2

Баффи — истребительница вампиров 1997 - 2003 2 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Баффи — истребительница вампиров»
Добро пожаловать в Адскую Пасть
Сезон 1 / Серия 1 10 марта 1997
Жатва
Сезон 1 / Серия 2 10 марта 1997
Колдунья
Сезон 1 / Серия 3 17 марта 1997
Любимчик учителя
Сезон 1 / Серия 4 25 марта 1997
Никогда не убивай парня на первом свидании
Сезон 1 / Серия 5 31 марта 1997
Стая
Сезон 1 / Серия 6 7 апреля 1997
Ангел
Сезон 1 / Серия 7 14 апреля 1997
Я — робот, ты — Джейн
Сезон 1 / Серия 8 28 апреля 1997
Кукольное представление
Сезон 1 / Серия 9 5 мая 1997
Ночные кошмары
Сезон 1 / Серия 10 12 мая 1997
Девочка-невидимка (Чокнутая невидимка)
Сезон 1 / Серия 11 19 мая 1997
Девушка из пророчества
Сезон 1 / Серия 12 2 июня 1997
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Баффи — истребительница вампиров» избранная уверена, что в Саннидейле сможет начать новую и более спокойную жизнь. Однако ее планам не суждено сбыться. Оказывается, местный школьный библиотекарь является Хранителем...

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