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Баффи — истребительница вампиров
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Сезон 1
Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Баффи — истребительница вампиров» (1997)
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Актеры сериала «Баффи — истребительница вампиров»
Вся информация о сериале
Сара Мишель Геллар
Sarah Michelle Gellar
Николас Брендон
Nicholas Brendon
Элисон Ханниган
Alyson Hannigan
Willow Rosenberg
Харизма Карпентер
Charisma Carpenter
Cordelia Chase
Энтони Хэд
Anthony Head
Rupert Giles
Дэвид Бореаназ
David Boreanaz
Angel
Кен Лернер
Ken Lerner
Робия Ламорт
Robia Scott
Kristine Sutherland
Joyce Summers
Марк Меткалф
Mark Metcalf
Чэд Линдберг
Chad Lindberg
Брайан Томпсон
Brian Thompson
Клеа ДюВалл
Clea DuVall
Эйон Бэйли
Eion Bailey
Кристофер Уил
Christopher Wiehl
Армин Шимерман
Armin Shimerman
Робин Райкер
Robin Riker
Джереми Фоули
Jeremy Foley
Мюзетта Вандер
Musetta Vander
Джофф Мид
Geoff Meed
Джим Дуган
Jim Doughan
Райан Джэймс Биттл
Ryan Bittle
Эндрю Дж. Ферчланд
Andrew J. Ferchland
Брайан Гросс
Brian Gross
Джули Бенц
Julie Benz
Денис Й. Даус
Denise Dowse
Дженнифер Скай
Jennifer Sky
Джин Спигл Ховард
Jean Speegle Howard
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