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Киноафиша Сериалы Баффи — истребительница вампиров Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Баффи — истребительница вампиров» (1997)

Актеры сериала «Баффи — истребительница вампиров» Вся информация о сериале
Сара Мишель Геллар
Сара Мишель Геллар Sarah Michelle Gellar
Николас Брендон
Николас Брендон Nicholas Brendon
Элисон Ханниган
Элисон Ханниган Alyson Hannigan
Willow Rosenberg Харизма Карпентер
Харизма Карпентер Charisma Carpenter
Cordelia Chase Энтони Хэд
Энтони Хэд Anthony Head
Rupert Giles Дэвид Бореаназ
Дэвид Бореаназ David Boreanaz
Angel
Кен Лернер Ken Lerner
Робия Ламорт Robia Scott
Kristine Sutherland
Joyce Summers
Марк Меткалф Mark Metcalf
Чэд Линдберг
Чэд Линдберг Chad Lindberg
Брайан Томпсон
Брайан Томпсон Brian Thompson
Клеа ДюВалл
Клеа ДюВалл Clea DuVall
Эйон Бэйли
Эйон Бэйли Eion Bailey
Кристофер Уил Christopher Wiehl
Армин Шимерман
Армин Шимерман Armin Shimerman
Робин Райкер Robin Riker
Джереми Фоули Jeremy Foley
Мюзетта Вандер Musetta Vander
Джофф Мид Geoff Meed
Джим Дуган Jim Doughan
Райан Джэймс Биттл Ryan Bittle
Эндрю Дж. Ферчланд Andrew J. Ferchland
Брайан Гросс Brian Gross
Джули Бенц
Джули Бенц Julie Benz
Денис Й. Даус Denise Dowse
Дженнифер Скай Jennifer Sky
Джин Спигл Ховард Jean Speegle Howard
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