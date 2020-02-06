В 7 сезоне 5 серии сериала «Бруклин 9-9» из участка похитили кокаин и оружие. Все начинают подозревать Дебби. Пока Терри старается разговорить ее и узнать мотивы, Джейк пытается ее защитить и организует ненастоящий побег из-под стражи.
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