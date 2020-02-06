В 7 сезоне 12 серии сериала «Бруклин 9-9» кто-то похитил корги Холта и Кевина, Джейк принимается за расследование. А Роза вызывается помочь Эми выиграть дорогую коляску в конкурсе, в котором неожиданно принимает участие ее бывший бойфренд Тедди.
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