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Киноафиша Сериалы Бруклин 9-9 Сезоны Сезон 7 Серия 12

Бруклин 9-9 2013 12 серия 7 сезон

8.9 Оцените
10 голосов
Все серии 7 сезона «Бруклин 9-9»
Облава
Сезон 7 / Серия 1 6 февраля 2020
Капитан Ким
Сезон 7 / Серия 2 6 февраля 2020
Пимементо
Сезон 7 / Серия 3 13 февраля 2020
Джимми Джабовые игры II
Сезон 7 / Серия 4 20 февраля 2020
Дебби
Сезон 7 / Серия 5 27 февраля 2020
Попытки
Сезон 7 / Серия 6 5 марта 2020
Динь-Дон
Сезон 7 / Серия 7 12 марта 2020
Возвращение денег
Сезон 7 / Серия 8 19 марта 2020
Диллман
Сезон 7 / Серия 9 26 марта 2020
Адмирал Перальта
Сезон 7 / Серия 10 2 апреля 2020
Пасхальное ограблени
Сезон 7 / Серия 11 9 апреля 2020
Выкуп
Сезон 7 / Серия 12 16 апреля 2020
Отбой
Сезон 7 / Серия 13 23 апреля 2020
О чем серия

В 7 сезоне 12 серии сериала «Бруклин 9-9» кто-то похитил корги Холта и Кевина, Джейк принимается за расследование. А Роза вызывается помочь Эми выиграть дорогую коляску в конкурсе, в котором неожиданно принимает участие ее бывший бойфренд Тедди. 

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