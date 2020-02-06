В 7 сезоне 1 серии сериала «Бруклин 9-9» произошла попытка убийства члена муниципального совета, и стрелок все еще на свободе. Участок выезжает на место преступления, где Джейк вынужден командовать Холтом, которого Вунч понизила до офицера.
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