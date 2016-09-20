В 4 сезоне 8 серии сериала «Бруклин 9-9» Джейк и Терри начинают расследование дела по ограблению писателя Диси Парлова, от которого сержант просто без ума. Джина и Бойл тем временем затевают спор из-за места грядущего отдыха их семьи.
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