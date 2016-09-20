В 4 сезоне 4 серии сериала «Бруклин 9-9» из-за работы в ночную смену все в участке не в духе, кроме Джейка. Чтобы полноценно вернуться к работе, Джейк зовет Бойла раскрыть какое-нибудь дело. Холт же пытается поднять настроение своим подчиненным.
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