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Киноафиша Сериалы Бруклин 9-9 Сезоны Сезон 4 Серия 2

Бруклин 9-9 2013 2 серия 4 сезон

8.2 Оцените
10 голосов
Все серии 4 сезона «Бруклин 9-9»
Корал-Палмс, часть 1
Сезон 4 / Серия 1 20 сентября 2016
Корал-Палмс, часть 2
Сезон 4 / Серия 2 27 сентября 2016
Корал-Палмс, часть 3
Сезон 4 / Серия 3 4 октября 2016
Ночная смена
Сезон 4 / Серия 4 11 октября 2016
Хэллоуин 4
Сезон 4 / Серия 5 18 октября 2016
Монстр в шкафу
Сезон 4 / Серия 6 15 ноября 2016
Мистер Сантьяго
Сезон 4 / Серия 7 22 ноября 2016
Цикл «Огненное небо»
Сезон 4 / Серия 8 29 ноября 2016
Надсидеть
Сезон 4 / Серия 9 6 декабря 2016
Капитан Латвия
Сезон 4 / Серия 10 13 декабря 2016
Беглец, часть 1
Сезон 4 / Серия 11 1 января 2017
Беглец, часть 2
Сезон 4 / Серия 12 1 января 2017
Проверка
Сезон 4 / Серия 13 11 апреля 2017
Служить и защищать
Сезон 4 / Серия 14 18 апреля 2017
Последняя поездка
Сезон 4 / Серия 15 25 апреля 2017
Му-Му
Сезон 4 / Серия 16 2 мая 2017
Конференция копов
Сезон 4 / Серия 17 9 мая 2017
Преследуя Эми
Сезон 4 / Серия 18 9 мая 2017
Ваша Честь
Сезон 4 / Серия 19 16 мая 2017
Бойня
Сезон 4 / Серия 20 16 мая 2017
Дело о банке
Сезон 4 / Серия 21 23 мая 2017
Преступление и наказание
Сезон 4 / Серия 22 23 мая 2017
О чем серия

В 4 сезоне 2 серии сериала «Бруклин 9-9» пристав разрешает написать одно письмо Джейку, и Эми начинает собирать пожелания от коллег. Холт поддается рвению Джейка самостоятельно схватить Фиггиса, тем более что он уже знает, где они находятся. 

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