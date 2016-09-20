В 4 сезоне 2 серии сериала «Бруклин 9-9» пристав разрешает написать одно письмо Джейку, и Эми начинает собирать пожелания от коллег. Холт поддается рвению Джейка самостоятельно схватить Фиггиса, тем более что он уже знает, где они находятся.
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