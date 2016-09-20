В 4 сезоне 13 серии сериала «Бруклин 9-9», поскольку в Бруклине заметно снизилась преступность, решено закрыть один из двадцати двух полицейских участков. Проверяющим оказывается бывший Эми, Тедди, которому она когда-то разбила сердце.
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