Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Бруклин 9-9 Сезоны Сезон 4 Серия 12

Бруклин 9-9 2013 12 серия 4 сезон

8.5 Оцените
10 голосов
Все серии 4 сезона «Бруклин 9-9»
Корал-Палмс, часть 1
Сезон 4 / Серия 1 20 сентября 2016
Корал-Палмс, часть 2
Сезон 4 / Серия 2 27 сентября 2016
Корал-Палмс, часть 3
Сезон 4 / Серия 3 4 октября 2016
Ночная смена
Сезон 4 / Серия 4 11 октября 2016
Хэллоуин 4
Сезон 4 / Серия 5 18 октября 2016
Монстр в шкафу
Сезон 4 / Серия 6 15 ноября 2016
Мистер Сантьяго
Сезон 4 / Серия 7 22 ноября 2016
Цикл «Огненное небо»
Сезон 4 / Серия 8 29 ноября 2016
Надсидеть
Сезон 4 / Серия 9 6 декабря 2016
Капитан Латвия
Сезон 4 / Серия 10 13 декабря 2016
Беглец, часть 1
Сезон 4 / Серия 11 1 января 2017
Беглец, часть 2
Сезон 4 / Серия 12 1 января 2017
Проверка
Сезон 4 / Серия 13 11 апреля 2017
Служить и защищать
Сезон 4 / Серия 14 18 апреля 2017
Последняя поездка
Сезон 4 / Серия 15 25 апреля 2017
Му-Му
Сезон 4 / Серия 16 2 мая 2017
Конференция копов
Сезон 4 / Серия 17 9 мая 2017
Преследуя Эми
Сезон 4 / Серия 18 9 мая 2017
Ваша Честь
Сезон 4 / Серия 19 16 мая 2017
Бойня
Сезон 4 / Серия 20 16 мая 2017
Дело о банке
Сезон 4 / Серия 21 23 мая 2017
Преступление и наказание
Сезон 4 / Серия 22 23 мая 2017
О чем серия

В 4 сезоне 12 серии сериала «Бруклин 9-9» Бойл в ярости из-за того, что его не пригласили ни в один из многочисленных чатов внутри участка. А Джейк снова доверяется Дагу Джуди и ведет вместе с ним расследование угона дорогих машин. 

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Как приручить дракона
Как приручить дракона 32 комментария
Герои анекдотов
Герои анекдотов 5 комментариев
Смурфики в кино
Смурфики в кино 8 комментариев
До финала еще есть время: график выхода серий нового аниме «Молчаливая ведьма»
Если детективы на НТВ уже надоели, включайте эти новинки: 3 российских сериалов 2025 года
«Это неадекват полный. Начудила, натворила, всех зверей обидела»: почему взрослые ненавидят «Машу и Медведя»
Целых 4 героя «Великолепного века» — чистая фантазия сценаристов: их придумали ради интриги и рейтингов
Шизофрения, алкоголь, нищета: кучерявый красавчик из «Обитаемого острова» спустя 17 лет стал инвалидом и живет на пенсию матери
Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок
«Яркая картинка про людей в трико»: критик посмотрел «Фантастическую четверку» — объяснил, почему ждать чуда от Marvel не стоит
Пока ждем премьеру «Эддингтона»: лучшие фильмы от студии А24, которые хочется пересматривать снова и снова
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
«Остается у разбитого корыта»: почему Линетт из «Отчаянных домохозяек» пожертвовала карьерой ради семьи — объясняет психолог
$49 млн за 4 дня: новый «Истребитель демонов» побил очередной важный рекорд — зрители из России уже завидуют японцам
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше