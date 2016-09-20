В 4 сезоне 12 серии сериала «Бруклин 9-9» Бойл в ярости из-за того, что его не пригласили ни в один из многочисленных чатов внутри участка. А Джейк снова доверяется Дагу Джуди и ведет вместе с ним расследование угона дорогих машин.
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