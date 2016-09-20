В 4 сезоне 1 серии сериала «Бруклин 9-9» Джейк и Холт живут во Флориде из-за программы защиты свидетелей. Они должны делать вид, что едва знакомы друг с другом, и вести обычную жизнь гражданских, но Джейк не может удержаться от расследования.
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