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Киноафиша Сериалы Бруклин 9-9 Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Бруклин 9-9» (2014)

Актеры сериала «Бруклин 9-9» Вся информация о сериале
Энди Сэмберг
Энди Сэмберг Andy Samberg
Jake Peralta Стефани Беатриз
Стефани Беатриз Stephanie Beatriz
Rosa Diaz Терри Крюс
Терри Крюс Terry Crews
Terry Jeffords Мелисса Фумеро
Мелисса Фумеро Melissa Fumero
Amy Santiago Джо Ло Трульо
Джо Ло Трульо Joe Lo Truglio
Charles Boyle Челси Перетти
Челси Перетти Chelsea Peretti
Gina Linetti Андре Брауэр
Андре Брауэр Andre Braugher
Raymond Holt Дирк Блокер
Дирк Блокер Dirk Blocker
Джоэль Маккиннон Миллер
Джоэль Маккиннон Миллер Joel McKinnon Miller
Сандра Бернхард
Сандра Бернхард Sandra Bernhard
Дженни Слейт
Дженни Слейт Jenny Slate
Ник Кролл
Ник Кролл Nick Kroll
Меррин Данги
Меррин Данги Merrin Dungey
Ева Лонгория
Ева Лонгория Eva Longoria
Марк Ивэн Джексон
Марк Ивэн Джексон Marc Evan Jackson
Гэрри Маршалл
Гэрри Маршалл Garry Marshall
Брэдли Уитфорд
Брэдли Уитфорд Bradley Whitford
Ник Кэннон
Ник Кэннон Nick Cannon
Эд Хелмс
Эд Хелмс Ed Helms
Гаррет Диллахант
Гаррет Диллахант Garret Dillahunt
Кира Седжвик
Кира Седжвик Kyra Sedgwick
Крэйг Робинсон
Крэйг Робинсон Craig Robinson
Крис Парнелл
Крис Парнелл Chris Parnell
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