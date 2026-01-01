Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Храбрый Давид»
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Бруклин 9-9
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Награды и номинации «Бруклин 9-9»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2014
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучшая комедия/мюзикл
Победитель
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Stunt Coordination for a Comedy Series or a Variety Program
Победитель
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Stunt Coordination for a Comedy Series or a Variety Program
Победитель
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Outstanding Stunt Coordination for a Comedy Series or a Variety Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Outstanding Stunt Coordination for a Comedy Series or a Variety Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Stunt Coordination for a Comedy Series or a Variety Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Outstanding Stunt Coordination for a Comedy Series or a Variety Program
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
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