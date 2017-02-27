В 3 сезоне 8 серии сериала «Убийство на пляже» Элли и Харди удается установить истину по делу, связанному с сексуальным насилием 50-летней жертвы Триш Винтерман. После того, как они закрывают дело, жизнь в Бродчерче изменится навсегда.
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