В 3 сезоне 6 серии сериала «Убийство на пляже» Элли и Харди устраивают допрос Эду Бернетту. Кроме того, они проводят обыск в помещениях, которыми он владеет. Элли удается найти новые чудовищные улики, которые связывают его с преступлением.
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