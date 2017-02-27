В 3 сезоне 2 серии сериала «Убийство на пляже» Элли и Харди продолжают вести расследование вдвоем. Они осознают, что место, где произошло нападение, а также множество других выявленных фактов, только усложняют следственные мероприятия.
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