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Убийство на пляже 2013 - 2017 1 серия 3 сезон

8.4 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Убийство на пляже»
Эпизод 1
Сезон 3 / Серия 1 27 февраля 2017
Эпизод 2
Сезон 3 / Серия 2 6 марта 2017
Эпизод 3
Сезон 3 / Серия 3 13 марта 2017
Эпизод 4
Сезон 3 / Серия 4 20 марта 2017
Эпизод 5
Сезон 3 / Серия 5 27 марта 2017
Эпизод 6
Сезон 3 / Серия 6 3 апреля 2017
Эпизод 7
Сезон 3 / Серия 7 10 апреля 2017
Эпизод 8
Сезон 3 / Серия 8 17 апреля 2017
О чем серия

В 3 сезоне 1 серии сериала «Убийство на пляже» сержанту Элли Миллер вместе со старшим инспектором Алексом Харди поручено вместе расследовать дело, связанное с сексуальным насилием, которое произошло в сообществе Дорсет.

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