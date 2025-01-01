Меню
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Бригада, список сезонов
Бригада
18+
Год выпуска
2002
Страна
Россия
Эпизод длится
50 минут
Телеканал
Россия 1
Рейтинг сериала
6.6
Оцените
10
голосов
8.2
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Бригада»
Сезон 1
15 эпизодов
23 сентября 2002 - 16 октября 2002
