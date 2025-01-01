Меню
Мальчик на велосипеде
Саша Белый приехал, дай рубль! Дай рубль!
Пчела
Что? Давай, давай.
Мальчик на велосипеде
Рубль!
Пчела
Вот, для папы, мамы и бабушки. Получай.
Мальчик на велосипеде
Ты такой лох, Пчела!
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Павел Майков
Pavel Maykov
