Статьи о сериале «Бригада»

Статьи о сериале «Бригада» Вся информация о сериале
Проходной детектив с НТВ иностранцы оценили выше «Бригады» — а «Невскому» и «Первому отделу» такие баллы даже не снились
Проходной детектив с НТВ иностранцы оценили выше «Бригады» — а «Невскому» и «Первому отделу» такие баллы даже не снились Культовый сериал отстает на два пункта.
1 комментарий
3 сентября 2025 20:03
Почему у героев «Бригады» такие имена: с Сашей Белым, Пчелой и Филом все ясно, а вот насчет Космоса многие ошибаются
Почему у героев «Бригады» такие имена: с Сашей Белым, Пчелой и Филом все ясно, а вот насчет Космоса многие ошибаются Разбираемся в происхождении каждого прозвища.
23 августа 2025 09:25
Жене Саши Белого горько аукнулись съемки в «Бригаде»: Гусева лишилась сразу нескольких громких ролей из-за Безрукова
Жене Саши Белого горько аукнулись съемки в «Бригаде»: Гусева лишилась сразу нескольких громких ролей из-за Безрукова Да, она могла поступить иначе. Но не рискнула.
21 августа 2025 15:18
«Какое поколение вы хотите воспитать?»: «Бригаду» с Безруковым проверят власти — в Госдуме раскритиковали культовый сериал
«Какое поколение вы хотите воспитать?»: «Бригаду» с Безруковым проверят власти — в Госдуме раскритиковали культовый сериал Подозревают в пропаганде «запрещенки».
2 комментария
17 августа 2025 17:09
«Твою мать», «Опа» и 10+ других, безумно смешных мемов по «Бригаде» — сделают ваш день лучше
«Твою мать», «Опа» и 10+ других, безумно смешных мемов по «Бригаде» — сделают ваш день лучше Алло, Кабан!
15 августа 2025 18:07
«Там все плохо»: Вдовиченков наотрез отказался досматривать «Слово пацана» — и объяснил, почему «Бригада» лучше во всем
«Там все плохо»: Вдовиченков наотрез отказался досматривать «Слово пацана» — и объяснил, почему «Бригада» лучше во всем Артист не против играть хтонь, но видеть ее на экране ему противно.
5 комментариев
13 августа 2025 15:42
Дмитрий Гуменецкий
«Видит Бог, это не я»: Шмидт из «Бригады» был бандитом и в реальной жизни был — легко мог стать русским Хайзенбергом Он прошёл Чечню, снялся в культовом сериале и хотел лучшей жизни. Но судьба выбрала другую концовку.
28 июля 2025 15:42
Кадры из сериала «Бригада»
«Темная строка в биографии»: Сергею Безрукову стыдно вспоминать о съемках в «Бригаде» — от роли Белого артист отрекся при коллегах При этом в интервью актер уточнял, что любит своего персонажа.
11 июля 2025 07:00
«Очень жалко»: дети 90-х засматривались этой кровавой драмой, а Безруков своим наследникам ее даже показывать боится
«Очень жалко»: дети 90-х засматривались этой кровавой драмой, а Безруков своим наследникам ее даже показывать боится Папа — Белый, а малыши даже не в курсе.
10 июля 2025 16:40
«Бригада» чуть не лишилась Космоса прямо накануне съёмок: виной всему — случайная пьянка и рост Дюжева
«Бригада» чуть не лишилась Космоса прямо накануне съёмок: виной всему — случайная пьянка и рост Дюжева Артисту помогла знаменитая русская смекалочка.
9 июля 2025 17:38
Сперва Библия, потом Саша Белый: Дюжев категорически запретил своим детям смотреть «Бригаду» лишь по одной причине
Сперва Библия, потом Саша Белый: Дюжев категорически запретил своим детям смотреть «Бригаду» лишь по одной причине В будущем, может, и разрешит. Но пока на этот сериал в доме артиста наложено табу.
6 комментариев
9 июля 2025 17:09
В карьере Панина есть лишь два проекта с рейтингом 8+: «Бригаду» назовёте сходу, а вот второй — очень навряд ли
В карьере Панина есть лишь два проекта с рейтингом 8+: «Бригаду» назовёте сходу, а вот второй — очень навряд ли Причем оба сериала абсолютно друг на друга не похожи.
1 комментарий
6 июля 2025 07:58
Итальянская братва рвется к власти: это «Бригада» или «Клан Сопрано»? Угадайте культовый сериал о бандитах по жизненной цитате
Итальянская братва рвется к власти: это «Бригада» или «Клан Сопрано»? Угадайте культовый сериал о бандитах по жизненной цитате И конечно же здесь не будет банальностей уровня «могут стрелять по мне, а зацепят вас»
17 июня 2025 07:00
«Героизация бандосов»: «Бандитский Петербург» на порядок круче «Бригады» как минимум в одном — уличная сказка против жестокой были
«Героизация бандосов»: «Бандитский Петербург» на порядок круче «Бригады» как минимум в одном — уличная сказка против жестокой были Вспомните, на кого хотели быть похожими ваши одноклассники? То-то же.
3 комментария
22 мая 2025 09:54
Если бы «Бригады» не существовало, ее стоило бы выдумать: что произошло бы с российским кино без драмы о Саше Белом
Если бы «Бригады» не существовало, ее стоило бы выдумать: что произошло бы с российским кино без драмы о Саше Белом Лирический вопрос, ответ на который не так уж и очевиден.
11 мая 2025 20:03
Кадр из сериала «Бригада»
Почему Саша Белый не сел в самолёт: правда финала «Бригады», которую миллионы зрителей не хотят признавать В финале герой специально решил дистанцироваться от семьи.
1 комментарий
26 апреля 2025 13:46
Рейтинг 2.6 — не приговор? Фильм «Бригада: Наследник» не так плох, как кажется — россияне нашли, за что хвалить сиквел культового сериала
Рейтинг 2.6 — не приговор? Фильм «Бригада: Наследник» не так плох, как кажется — россияне нашли, за что хвалить сиквел культового сериала Конечно, картина не идеальна, но такой критики не заслуживает. По крайней мере, так считают поклонники драмы.
28 марта 2025 15:13
Саша Белый
О мультивселенной мало что известно: Саша Белый после «Бригады» появлялся еще в одном культовом фильме нулевых Причем за свою роль актер не получил ни копейки. По крайней мере, от создателей картины.
1 комментарий
27 марта 2025 18:36
Саша Белый
«Мы с ясельной группы вместе»: ИИ превратил бандитов из «Бригады» в детсадовцев с розовыми щеками Пчела — самый уморительный.
12 марта 2025 14:44
Сергей Безруков и Владимир Вдовиченков
Вражда длиною в 20 лет: почему Безруков и Вдовиченков не поладили на съемках «Бригады» Есть конкретная причина. Кстати, тот же конфликт повторился годами позже.
1 комментарий
17 февраля 2025 19:05
Павел Майков вычеркнул «Бригаду» из своей фильмографии — почему актер открестился от культовой роли
Павел Майков вычеркнул «Бригаду» из своей фильмографии — почему актер открестился от культовой роли Пчелу артист считает своим самым страшным проклятием.
14 февраля 2025 17:09
Персонаж Уилл Смит, стирающий память
И с чистого листа мы все начнем сначала: россияне выбрали 5 сериалов, ради которых стерли бы себе память На первом месте, внезапно, отечественный проект.
1 комментарий
13 февраля 2025 18:07
От Саши Белова до Игоря Плахова: тест покажет, кто вы из бандитских сериалов нулевых
От Саши Белова до Игоря Плахова: тест покажет, кто вы из бандитских сериалов нулевых Просто ответьте на 5 простых вопросов.
4 февраля 2025 09:54
Есть одна причина, по которой «Бригаду» не покажут на Первом канале: а ведь в 2025-м она снова в моде
Есть одна причина, по которой «Бригаду» не покажут на Первом канале: а ведь в 2025-м она снова в моде На фоне «Лихих» и «Слова пацана» история заиграла новыми красками. 
4 февраля 2025 08:27
Сергей Безруков в роли Саши Белого
Безруков мог вообще не попасть в «Бригаду»: на роль Саши Белого рассматривали другого актера Кстати, Безруков и сам сперва не хотел идти на пробы.
1 комментарий
21 января 2025 14:44
Сергей Безруков в роли Саши Белого
Свой Саша Белый был и в СССР: Безруков повторил культовую роль спустя годы Необычное наблюдение автора портала «Киноафиша».
1 комментарий
20 января 2025 12:40
«Кроются риски»: как «Бригада», «Слово пацана» и «Лихие» влияют на юных зрителей — мнение психолога
«Кроются риски»: как «Бригада», «Слово пацана» и «Лихие» влияют на юных зрителей — мнение психолога Назвать их однозначно «плохими» нельзя, ведь даже истории про криминал могут нести пользу.
10 декабря 2024 13:17
Как «Бригада», только от Нетфликс: 5 сериалов про криминал и бандитов, заслуживающие вашего внимания
Как «Бригада», только от Нетфликс: 5 сериалов про криминал и бандитов, заслуживающие вашего внимания У героев совершенно разные виды деятельности: и незаконный бизнес, и киберпреступления.
3 декабря 2024 07:29
«Братья» только на экране: Вдовиченко и Безруков не выносили друг друга на съемках «Бригады»
«Братья» только на экране: Вдовиченко и Безруков не выносили друг друга на съемках «Бригады» Зрители и не догадывались о таком критическом положении дел.
6 комментариев
1 декабря 2024 11:21
«На каждого крутого бойца…»: только фанаты «Бригады» смогут продолжить 5 цитат из сериала (тест)
«На каждого крутого бойца…»: только фанаты «Бригады» смогут продолжить 5 цитат из сериала (тест) Посмотрим, насколько вы помните высказывания Саши Белого и его друзей.  
1 комментарий
29 ноября 2024 14:44
Если «Бригаду» уже выучили наизусть: 5 похожих сериалов с крутым рейтингом и сюжетом
Если «Бригаду» уже выучили наизусть: 5 похожих сериалов с крутым рейтингом и сюжетом Понравятся любителям криминальных историй.
4 комментария
28 ноября 2024 15:13
Друг или враг Саши Белого? Подноготная предательства Макса из «Бригады», которую не показали зрителям
Друг или враг Саши Белого? Подноготная предательства Макса из «Бригады», которую не показали зрителям Поступок противоречивого героя в финале возмущал зрителей долгие годы. Лишь раскрытие удаленных сцен объяснило его вероломный поступок.
5 ноября 2024 13:17
Панина показали злодеем в «Бригаде», хотя на самом деле он не хуже Белого: а может даже и лучше
Панина показали злодеем в «Бригаде», хотя на самом деле он не хуже Белого: а может даже и лучше Персонаж неоднозначный и многими россиянами недопонятый. 
28 августа 2024 07:30
Личная драма звезды «Бригады»: почему Павел Майков с женой так и не обзавелись совместными детьми
Личная драма звезды «Бригады»: почему Павел Майков с женой так и не обзавелись совместными детьми Актер корит себя за прошлое и уверен, что это карма.
24 августа 2024 06:30
