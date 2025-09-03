Меню
Сериалы
Бригада
Статьи
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Вся информация о сериале
Проходной детектив с НТВ иностранцы оценили выше «Бригады» — а «Невскому» и «Первому отделу» такие баллы даже не снились
Культовый сериал отстает на два пункта.
1 комментарий
3 сентября 2025 20:03
Почему у героев «Бригады» такие имена: с Сашей Белым, Пчелой и Филом все ясно, а вот насчет Космоса многие ошибаются
Разбираемся в происхождении каждого прозвища.
Написать
23 августа 2025 09:25
Жене Саши Белого горько аукнулись съемки в «Бригаде»: Гусева лишилась сразу нескольких громких ролей из-за Безрукова
Да, она могла поступить иначе. Но не рискнула.
Написать
21 августа 2025 15:18
«Какое поколение вы хотите воспитать?»: «Бригаду» с Безруковым проверят власти — в Госдуме раскритиковали культовый сериал
Подозревают в пропаганде «запрещенки».
2 комментария
17 августа 2025 17:09
«Твою мать», «Опа» и 10+ других, безумно смешных мемов по «Бригаде» — сделают ваш день лучше
Алло, Кабан!
Написать
15 августа 2025 18:07
«Там все плохо»: Вдовиченков наотрез отказался досматривать «Слово пацана» — и объяснил, почему «Бригада» лучше во всем
Артист не против играть хтонь, но видеть ее на экране ему противно.
5 комментариев
13 августа 2025 15:42
«Видит Бог, это не я»: Шмидт из «Бригады» был бандитом и в реальной жизни был — легко мог стать русским Хайзенбергом
Он прошёл Чечню, снялся в культовом сериале и хотел лучшей жизни. Но судьба выбрала другую концовку.
Написать
28 июля 2025 15:42
«Темная строка в биографии»: Сергею Безрукову стыдно вспоминать о съемках в «Бригаде» — от роли Белого артист отрекся при коллегах
При этом в интервью актер уточнял, что любит своего персонажа.
Написать
11 июля 2025 07:00
«Очень жалко»: дети 90-х засматривались этой кровавой драмой, а Безруков своим наследникам ее даже показывать боится
Папа — Белый, а малыши даже не в курсе.
Написать
10 июля 2025 16:40
«Бригада» чуть не лишилась Космоса прямо накануне съёмок: виной всему — случайная пьянка и рост Дюжева
Артисту помогла знаменитая русская смекалочка.
Написать
9 июля 2025 17:38
Сперва Библия, потом Саша Белый: Дюжев категорически запретил своим детям смотреть «Бригаду» лишь по одной причине
В будущем, может, и разрешит. Но пока на этот сериал в доме артиста наложено табу.
6 комментариев
9 июля 2025 17:09
В карьере Панина есть лишь два проекта с рейтингом 8+: «Бригаду» назовёте сходу, а вот второй — очень навряд ли
Причем оба сериала абсолютно друг на друга не похожи.
1 комментарий
6 июля 2025 07:58
Итальянская братва рвется к власти: это «Бригада» или «Клан Сопрано»? Угадайте культовый сериал о бандитах по жизненной цитате
И конечно же здесь не будет банальностей уровня «могут стрелять по мне, а зацепят вас»
Написать
17 июня 2025 07:00
«Героизация бандосов»: «Бандитский Петербург» на порядок круче «Бригады» как минимум в одном — уличная сказка против жестокой были
Вспомните, на кого хотели быть похожими ваши одноклассники? То-то же.
3 комментария
22 мая 2025 09:54
Если бы «Бригады» не существовало, ее стоило бы выдумать: что произошло бы с российским кино без драмы о Саше Белом
Лирический вопрос, ответ на который не так уж и очевиден.
Написать
11 мая 2025 20:03
Почему Саша Белый не сел в самолёт: правда финала «Бригады», которую миллионы зрителей не хотят признавать
В финале герой специально решил дистанцироваться от семьи.
1 комментарий
26 апреля 2025 13:46
Рейтинг 2.6 — не приговор? Фильм «Бригада: Наследник» не так плох, как кажется — россияне нашли, за что хвалить сиквел культового сериала
Конечно, картина не идеальна, но такой критики не заслуживает. По крайней мере, так считают поклонники драмы.
Написать
28 марта 2025 15:13
О мультивселенной мало что известно: Саша Белый после «Бригады» появлялся еще в одном культовом фильме нулевых
Причем за свою роль актер не получил ни копейки. По крайней мере, от создателей картины.
1 комментарий
27 марта 2025 18:36
«Мы с ясельной группы вместе»: ИИ превратил бандитов из «Бригады» в детсадовцев с розовыми щеками
Пчела — самый уморительный.
Написать
12 марта 2025 14:44
Вражда длиною в 20 лет: почему Безруков и Вдовиченков не поладили на съемках «Бригады»
Есть конкретная причина. Кстати, тот же конфликт повторился годами позже.
1 комментарий
17 февраля 2025 19:05
Павел Майков вычеркнул «Бригаду» из своей фильмографии — почему актер открестился от культовой роли
Пчелу артист считает своим самым страшным проклятием.
Написать
14 февраля 2025 17:09
И с чистого листа мы все начнем сначала: россияне выбрали 5 сериалов, ради которых стерли бы себе память
На первом месте, внезапно, отечественный проект.
1 комментарий
13 февраля 2025 18:07
От Саши Белова до Игоря Плахова: тест покажет, кто вы из бандитских сериалов нулевых
Просто ответьте на 5 простых вопросов.
Написать
4 февраля 2025 09:54
Есть одна причина, по которой «Бригаду» не покажут на Первом канале: а ведь в 2025-м она снова в моде
На фоне «Лихих» и «Слова пацана» история заиграла новыми красками.
Написать
4 февраля 2025 08:27
Безруков мог вообще не попасть в «Бригаду»: на роль Саши Белого рассматривали другого актера
Кстати, Безруков и сам сперва не хотел идти на пробы.
1 комментарий
21 января 2025 14:44
Свой Саша Белый был и в СССР: Безруков повторил культовую роль спустя годы
Необычное наблюдение автора портала «Киноафиша».
1 комментарий
20 января 2025 12:40
«Кроются риски»: как «Бригада», «Слово пацана» и «Лихие» влияют на юных зрителей — мнение психолога
Назвать их однозначно «плохими» нельзя, ведь даже истории про криминал могут нести пользу.
Написать
10 декабря 2024 13:17
Как «Бригада», только от Нетфликс: 5 сериалов про криминал и бандитов, заслуживающие вашего внимания
У героев совершенно разные виды деятельности: и незаконный бизнес, и киберпреступления.
Написать
3 декабря 2024 07:29
«Братья» только на экране: Вдовиченко и Безруков не выносили друг друга на съемках «Бригады»
Зрители и не догадывались о таком критическом положении дел.
6 комментариев
1 декабря 2024 11:21
«На каждого крутого бойца…»: только фанаты «Бригады» смогут продолжить 5 цитат из сериала (тест)
Посмотрим, насколько вы помните высказывания Саши Белого и его друзей.
1 комментарий
29 ноября 2024 14:44
Если «Бригаду» уже выучили наизусть: 5 похожих сериалов с крутым рейтингом и сюжетом
Понравятся любителям криминальных историй.
4 комментария
28 ноября 2024 15:13
Друг или враг Саши Белого? Подноготная предательства Макса из «Бригады», которую не показали зрителям
Поступок противоречивого героя в финале возмущал зрителей долгие годы. Лишь раскрытие удаленных сцен объяснило его вероломный поступок.
Написать
5 ноября 2024 13:17
Панина показали злодеем в «Бригаде», хотя на самом деле он не хуже Белого: а может даже и лучше
Персонаж неоднозначный и многими россиянами недопонятый.
Написать
28 августа 2024 07:30
Личная драма звезды «Бригады»: почему Павел Майков с женой так и не обзавелись совместными детьми
Актер корит себя за прошлое и уверен, что это карма.
Написать
24 августа 2024 06:30
