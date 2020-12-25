В 1 сезоне 7 серии сериала «Бриджертоны» главная героиня становится жертвой необъективных обвинений. Ее отношения с супругом находятся на грани провала. Ситуация обостряется, когда все Бриджертоны вынуждены оправдываться за собственную ложь.
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