В 1 сезоне 1 серии сериала «Бриджертоны» одна из сестер Бриджертон впервые появляется на ярмарке молодых перспективных девушек. Но как пройдет ее долгожданный дебют? Тем временем в городе появляется герцог Гастингс, о котором ходят миллионы слухов.
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