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Актеры сериала «Бриджертоны»

Актеры сериала «Бриджертоны» Вся информация о сериале
Джули Эндрюс
Джули Эндрюс Julie Andrews
Lady Whistledown Клаудия Джесси
Клаудия Джесси Claudia Jessie
Eloise Bridgerton Джонатан Бэйли
Джонатан Бэйли Jonathan Bailey
Anthony Bridgerton Фиби Дайневор
Фиби Дайневор Phoebe Dynevor
Daphne Bridgerton Реге-Жан Пейдж
Реге-Жан Пейдж Regé-Jean Page
Simon Basset Никола Кохлан
Никола Кохлан Nicola Coughlan
Penelope Featherington Аджоа Андох
Аджоа Андох Adjoa Andoh
Lady Danbury Сабрина Бартлетт
Сабрина Бартлетт Sabrina Bartlett
Eloise Bridgerton Рут Геммелль
Рут Геммелль Ruth Gemmell
Lady Violet Bridgerton Люк Ньютон
Люк Ньютон Luke Newton
Colin Bridgerton
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