В 1 сезоне 9 серии сериала «Невеста речного бога» ребятам удаётся разыскать Чжу Дона, однако он теряет все свои воспоминания о прошлой жизни. Со А решает не продавать землю проклятых предков, а Му Ра пытается договориться с полукровкой Хо Е.