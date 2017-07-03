В 1 сезоне 9 серии сериала «Невеста речного бога» ребятам удаётся разыскать Чжу Дона, однако он теряет все свои воспоминания о прошлой жизни. Со А решает не продавать землю проклятых предков, а Му Ра пытается договориться с полукровкой Хо Е.
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