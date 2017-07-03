В 1 сезоне 8 серии сериала «Невеста речного бога» посланник водного мира выясняет правду о своём происхождении. Му Ра страшит кара за неповиновение земному повелителю, а Юн Со А не подозревает, что Хо Е тоже является мифическим существом.