В 1 сезоне 8 серии сериала «Невеста речного бога» посланник водного мира выясняет правду о своём происхождении. Му Ра страшит кара за неповиновение земному повелителю, а Юн Со А не подозревает, что Хо Е тоже является мифическим существом.
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