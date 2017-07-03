В 1 сезоне 7 серии сериала «Невеста речного бога» грузовик насмерть сбивает психиатра. После неудачной шутки Пи Рём спасает девушку от гибели, и Ха Бэк пытается вернуть утраченные магические силы. Со А заключает договор о сотрудничестве с Хо Е.