В 1 сезоне 7 серии сериала «Невеста речного бога» грузовик насмерть сбивает психиатра. После неудачной шутки Пи Рём спасает девушку от гибели, и Ха Бэк пытается вернуть утраченные магические силы. Со А заключает договор о сотрудничестве с Хо Е.
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