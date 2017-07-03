В 1 сезоне 6 серии сериала «Невеста речного бога» после загадочного исчезновения древних реликвий Ха Бэк понимает, что ему придётся надолго задержаться в мире людей. Со А вынуждена на собственном опыте познать немилость правителей стихийных царств.
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