В 1 сезоне 3 серии сериала «Невеста речного бога» Со А начинает слышать странные голоса, из-за чего задумывается о собственном психическом здоровье. Ха Бэк пытается встретиться с Му Ра, которая в мире людей оказывается популярной актрисой.