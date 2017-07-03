В 1 сезоне 3 серии сериала «Невеста речного бога» Со А начинает слышать странные голоса, из-за чего задумывается о собственном психическом здоровье. Ха Бэк пытается встретиться с Му Ра, которая в мире людей оказывается популярной актрисой.
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