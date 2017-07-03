В 1 сезоне 2 серии сериала «Невеста речного бога» Со А парирует все аргументы о неземных мирах нового знакомого и отказывается быть слугой человека с психическим расстройством. Ха Бэк вынужден смириться с потерей магических сил в обществе людей.
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