В 1 сезоне 2 серии сериала «Невеста речного бога» Со А парирует все аргументы о неземных мирах нового знакомого и отказывается быть слугой человека с психическим расстройством. Ха Бэк вынужден смириться с потерей магических сил в обществе людей.