В 1 сезоне 16 серии сериала «Невеста речного бога» Му Ра переживает, что наследник водного царства решит не возвращаться домой и примет гибель. Ха Бэк просит прощения у возлюбленной и желает счастливой жизни после потери воспоминаний.
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