В 1 сезоне 13 серии сериала «Невеста речного бога» наследник водного царства заключает сделку со старейшинами, чтобы вернуться в мир людей к возлюбленной. Пи Рём решает признаться Му Ра в своих чувствах и напоминает девушке об их давней помолвке.
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