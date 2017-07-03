В 1 сезоне 12 серии сериала «Невеста речного бога» Му Ра рассказывает Со А о бывшей возлюбленной Ха Бэка, на которую было наложено проклятие вечной несчастной жизни. Наследник водного царства решает покинуть мир людей и вернуться домой.
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