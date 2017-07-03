В 1 сезоне 11 серии сериала «Невеста речного бога» Хо Е начинает пугаться собственных магических сил, которые не поддаются контролю. После ссоры с возлюбленной Ха Бэк уходит в запой и ввязывается в драку со случайными прохожими на улице.