В 1 сезоне 11 серии сериала «Невеста речного бога» Хо Е начинает пугаться собственных магических сил, которые не поддаются контролю. После ссоры с возлюбленной Ха Бэк уходит в запой и ввязывается в драку со случайными прохожими на улице.
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