В 1 сезоне 10 серии сериала «Невеста речного бога» Со А и Ха Бэк пытаются отпустить друг друга, потому что наследнику водного царства скоро необходимо вернуться домой. Психиатр случайно обнаруживает, что Хо Е не является простым человеком.
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