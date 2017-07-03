В 1 сезоне 1 серии сериала «Невеста речного бога» Ха Бэк отправляется в мир людей, чтобы исполнить пророчество древних предков. Со А пытается спасти своё дело от банкротства и принимает мифическое создание за психически неадекватного человека.
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