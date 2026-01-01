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Мальчики краше цветов
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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Мальчики краше цветов» (2009)
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Актеры сериала «Мальчики краше цветов»
Вся информация о сериале
Ку Хе-сон
Koo Hye-seon
Ли Мин-хо
Min-Ho Lee
Ким Хёнджун
Kim Hyun-joong
Ким Бом
Kim Beom
Ким Джун
Kim Joon
Ли Хе-ён
Lee Hye-yeong
Хан Чхэ-ён
Chae-young Han
Чон Хо-бин
Jeong Ho-bin
Лим Е-джин
Lim Ye-jin
Ан Сок-хван
An Seok-hwan
Ким Хён-джун
Kim Hyeon-joong
Мин-чжун Ли
Lee Min-jung
Ким Ён-ок
Young-ok Kim
Пак Чи-бин
Park Ji-bin
Ли Мин-джон
Lee Min-jeong
Ким Со-ын
Kim So-eun
Лим Джу-хван
Ju-hwan Lim
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