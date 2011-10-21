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Киноафиша Сериалы Босс Сезоны Сезон 1 Серия 7

Босс 2011 - 2012 7 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Босс»
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Сезон 1 / Серия 1 21 октября 2011
Рефлекс
Сезон 1 / Серия 2 28 октября 2011
Глоток
Сезон 1 / Серия 3 4 ноября 2011
Промах
Сезон 1 / Серия 4 11 ноября 2011
Вспомнили
Сезон 1 / Серия 5 18 ноября 2011
Плевать
Сезон 1 / Серия 6 25 ноября 2011
Застой
Сезон 1 / Серия 7 2 декабря 2011
Выборы
Сезон 1 / Серия 8 9 декабря 2011
О чем серия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Босс» до выборов осталось совсем мало времени, однако Тому удается взять под контроль мэрию. Решительное политическое действие может раскрыть его противников, однако сможет ли Кейн улучшить свой имидж в глазах народа?

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