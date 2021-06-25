В 7 сезоне 7 серии сериала «Босх» Гарри и детектив Джимми Робертсон начинают преследование киллера в Лас-Вегасе, искренне надеясь, что он выведет их на других клиентов Фауккса. Биллетс узнает важную информацию во время оценки ювелирного магазина.
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