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Киноафиша Сериалы Босх Сезоны Сезон 5 Серия 4

Босх 2014 4 серия 5 сезон

8.5 Оцените
10 голосов
Все серии 5 сезона «Босх»
Два вида правды
Сезон 5 / Серия 1 19 апреля 2019
Подсадные
Сезон 5 / Серия 2 19 апреля 2019
Последний рецепт
Сезон 5 / Серия 3 19 апреля 2019
Воскрешение мертвых
Сезон 5 / Серия 4 19 апреля 2019
Узость мышления
Сезон 5 / Серия 5 19 апреля 2019
Пространство между звездами
Сезон 5 / Серия 6 19 апреля 2019
Мудрость пустыни
Сезон 5 / Серия 7 19 апреля 2019
Гора Спасения
Сезон 5 / Серия 8 19 апреля 2019
Задержи ночь
Сезон 5 / Серия 9 19 апреля 2019
Подонок оставил автограф
Сезон 5 / Серия 10 19 апреля 2019
О чем cерия

В 5 сезоне 4 серии сериала «Босх» в то время, как Робертсон обнаруживает зацепку по делу стрельбы в аптеке, Эдгар пытается раздобыть информацию об Уайзе. Меж тем Гарри начинает изучать старое дело и находит несколько любопытных моментов.

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