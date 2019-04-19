В 5 сезоне 4 серии сериала «Босх» в то время, как Робертсон обнаруживает зацепку по делу стрельбы в аптеке, Эдгар пытается раздобыть информацию об Уайзе. Меж тем Гарри начинает изучать старое дело и находит несколько любопытных моментов.
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